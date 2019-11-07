Сегодня пройдут безальтернативные выборы членов Совета Республики

7 ноября состоятся выборы членов верхней палаты белорусского парламента — Совета Республики Национального собрания.

Выборы пройдут на безальтернативной основе. Каждая из шести областей и город Минск выдвинули в Совет Республики по восемь кандидатов. Сегодня на заседаниях местных советов депутатов базового уровня в каждой области и Минского горсовета депутатов состоится тайное голосование по этим кандидатурам.

Все выдвинутые кандидаты были зарегистрированы Центральной избирательной комиссией 10 октября. Председатель ЦИК Лидия Ермошина тогда сообщила журналистам: «Мы изучили документы, поданные областными исполнительными комитетами и облсоветами, и пришли к тому, что выдвижение в члены Совета Республики по всем регионам состоялось абсолютно законно и не вызывает никаких вопросов по легитимности лиц, которые выдвинуты кандидатами».

Как свидетельствует анализ списков кандидатов, состав верхней палаты значительно обновится: только девять кандидатов выдвинуто повторно — это Олег Руммо, Елена Пантюхова, Александр Ляхов, Виктор Снежицкий, Юрий Деркач, Валерий Гайдукевич, Василий Маркевич, Виктор Чайчиц и Анатолий Щастный.

Восемь из 64 членов Совета Республики в соответствии с Конституцией назначаются президентом.

«Однако глава государства может назначать членов Совета Республики в любое время, даже потом, когда палата начнет работать, — добавила она. — Как правило, перед началом работы палаты [президентом] назначается один, два или три сенатора. Все зависит от того, какие должности, какие вакансии глава государства собирается заполнить людьми, которые будут назначены указом президента».

«Таким образом, у нас может быть и 56 человек на все четыре года, а может быть и 64 человека. Мы на данный момент не знаем», — сказала глава ЦИК, напомнив, что 64 — это максимальная численность Совета Республики.

Совет Республики — верхняя палата Национального собрания. В ее задачи входит рассмотрение законопроектов, принятых нижней палатой (Палатой представителей).

Выборы в нижнюю палату Национального собрания — Палату представителей — пройдут 17 ноября.