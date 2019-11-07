«Наша Ніва» за три дня cобрала 90% средств на детские белорусскоязычные журналы

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Редакция отчиталась о сборе 5257 рублей из 6000 необходимых на ежемесячные журналы «Асцярожна: дзеці!» и «Дуду».

По информации NN.by, 104 человека перевели деньги на запуск новых детских белорусскоязычных журналов за первые три дня сбора. Преимущественно это переводы по 10-50 рублей, но пять человек пожертвовали по 500 рублей, а один — 100 рублей.


Видеофакт. Редакция «Нашай Нівы» выпустила первый в Беларуси глянцевый исторический журнал

Поддержать издание журналов можно одним из двух способов: через сlub.nn.by или molamola.by.

Журнал «Дуду» будет выпускаться для детей до шести лет, «Асцярожна: дзеці!» — для младших школьников.

Редакция планирует собрать средства на печать первых номеров, а в дальнейшем оплачивать печать с выручек от продаж предыдущих номеров.
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Тэги: Наша гісторыя Наша ніва Дуду белорусский язык детский журнал

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