«Наша Ніва» за три дня cобрала 90% средств на детские белорусскоязычные журналы
Редакция отчиталась о сборе 5257 рублей из 6000 необходимых на ежемесячные журналы «Асцярожна: дзеці!» и «Дуду».
По информации
Поддержать издание журналов можно одним из двух способов: через
Журнал «Дуду» будет выпускаться для детей до шести лет, «Асцярожна: дзеці!» — для младших школьников.
Редакция планирует собрать средства на печать первых номеров, а в дальнейшем оплачивать печать с выручек от продаж предыдущих номеров.