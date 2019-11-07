Иран получил первую партию обогащенного урана

В Иране получили первую партию обогащенного урана на подземном ядерном объекте в Фордо после перерыва с момента заключения ядерной сделки в июле 2015 года.

Подача газа в центрифуги и получение обогащенного урана начато в первые минуты четверга, сообщает агентство Mehr 7 ноября.

Накануне стало известно, что Иран приступил к закачке двух тонн гексафторида урана в центрифуги на ядерном объекте в Фордо. Это фактически означает начало четвертого этапа по сокращению Тегераном обязательств в рамках ядерной сделки.

США осудили решение Ирана возобновить обогащение урана на подземном объекте в Фoрдo и пригрозили Тегерану «максимальным давлением».