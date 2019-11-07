Коммунисты отметили 102-ю годовщину Октябрьской революции в центре Минска

Провластная Коммунистическая партия Беларуси и оппозиционная Белорусская партия левых «Справедливый мир» возложили цветы к памятнику Ленина на площади Независимости.

Вопреки устоявшейся традиции представители КПБ пришли почтить память вождя мирового пролетариата не к 10, а к 9 часам утра. По этой причине большая часть журналистов их акцию не застала, однако, по свидетельству очевидцев, церемония возложения цветов прошла за считанные минуты и была менее масштабной, чем год назад, когда у памятника Ленину в рамках официальных торжеств собралось около полутора тысяч человек.

Примерно в течении часа после этого на площади оставалось около десятка приверженцев коммунистических идей, некоторые из которых дебатировали между собой о причинах развала Советского Союза.

В 11 часов возлагать цветы к памятнику Ленина прибыло около 30 представителей Белорусской партии левых «Справедливый мир». Председатель партии Сергей Калякин после церемонии обратился с своим товарищам с поздравлением.

Политик подчеркнул, что «идеи солидарности, справедливости, свободы никогда не иссякали в умах человечества» и неважно, что «первая попытка социалистической жизни» не удалась. «Как любой живой организм она не может развиваться по прямой дороге», — убежден Калякин.

«Было там все: ошибки, заблуждения, — отметил политик. — Были. к сожалению, и преступления. Но вместе с тем, это было движение человечества вперед. И сегодня не правы те, кто говорит, что все это приходит в забвение. Сегодня пятая часть планеты строит социализм. И все больше и больше социалистические идеи пробиваются в новом человечестве».

По словам Калякина, «мир в целом левеет», «Сегодня мир не справедлив, — сказал лидер партии «Справедливый мир». — Когда восемь человек на планете владеют почти половиной всего мирового благосостояния. И этот мир не может так дальше продолжаться. Это обязательно приведет к изменению ситуации».

«Будет меняться ситуация и в нашей стране, — считает Калякин. — Все что делаете, вы, члены партии, — залог будущего процветающей Беларуси, где будут богато жить люди труда, будут соблюдаться права человека, обеспечиваться основные социальные гарантии».