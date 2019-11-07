На выезд в Евросоюз и Украину стоят сотни автомобилей

В пунктах пропуска на границе Беларуси с Польшей, Литвой и Украиной образовались большие очереди.

По информации Госпогранкомитета, выезда в Польшу ожидают более 600 легковых авто. Больше всего, от 170, зафиксировано в «Брузгах» и Бресте.

На выезд в Литву скопилось почти 500 автомобилей. Наибольшие заторы (почти 200 авто) — в «Беняконях».

На границе с Латвией такого трафика нет. В пункте пропуска «Урбаны» стоит 10 машин.

Выезда в Украину в общей сложности ожидают более 160 авто. Примерно треть из них — в «Мокранах».

Обилие автомобилей на выезд связано с большими выходными: у белорусов в этом году их четыре подряд.