Встречи с Курцом не будет. Лукашенко прилетит в Австрию 12 ноября

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Официальный визит Александра Лукашенко включает в себя переговоры с Федеральным президентом Александром Ван дер Белленом, президентом Национального совета Вольфгангом Соботкой и участие в Экономическом форуме.

Александр Лукашенко с президентами Германии и Австрии. Фото пресс-службы президента Беларуси


Лукашенко въедет в Европу через Австрию

На 11 часов (по местному времени) 12 ноября планируется прилет в Вену президента Беларуси, его прием с воинскими почестями и приветствие Ван дер Беллена. Совместную фотосессию проведут в комнате Марии Терезии Президентской канцелярии, сообщается на ots.at.

Выход к прессе запланирован с 11:45 до 12:15.

С 16 до 17 часов Лукашенко встретится с господином Соботкой во Дворце Эпштейна. Затем они вместе примут участие в экономическом форуме в Австрийской экономической палате.
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Тэги: Беларусь-Австрия визит Лукашенко Персона: Александр Ван дер Беллен Александр Лукашенко Себастьян Курц Город: Вена

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