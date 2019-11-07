Встречи с Курцом не будет. Лукашенко прилетит в Австрию 12 ноября

Официальный визит Александра Лукашенко включает в себя переговоры с Федеральным президентом Александром Ван дер Белленом, президентом Национального совета Вольфгангом Соботкой и участие в Экономическом форуме.

Александр Лукашенко с президентами Германии и Австрии. Фото пресс-службы президента Беларуси

На 11 часов (по местному времени) 12 ноября планируется прилет в Вену президента Беларуси, его прием с воинскими почестями и приветствие Ван дер Беллена. Совместную фотосессию проведут в комнате Марии Терезии Президентской канцелярии, сообщается на ots.at .

Выход к прессе запланирован с 11:45 до 12:15.

С 16 до 17 часов Лукашенко встретится с господином Соботкой во Дворце Эпштейна. Затем они вместе примут участие в экономическом форуме в Австрийской экономической палате.