Видеофакт. Минские подростки залезли на Дом Мусинского и корпус БНТУ

/ Общество
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На ютьюб-канале Defendants 7 ноября опубликовали соответствующее видео.

В мае 2019 года авторы канала залезли на самый высокий строительный кран страны.
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Тэги: БНТУ руфинг ЖК Лазурит Персона: Павел Никонович

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