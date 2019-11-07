Видеофакт. Минские подростки залезли на Дом Мусинского и корпус БНТУ 07.11.2019 / 14:55 / Общество Просмотров: 15 A- A+ На ютьюб-канале Defendants 7 ноября опубликовали соответствующее видео. В мае 2019 года авторы канала залезли на самый высокий строительный кран страны. Оценка: 1 2 3 4 5 Нет оценокОценить Подпишитесь на наш канал в Тэги: БНТУ руфинг ЖК Лазурит Персона: Павел Никонович Другие материалы на эту тему: 4100 за год учебы. Вузы повысили цены для «платников» Преподаватель БНТУ, найденный повешенным в аудитории, был заместителем декана Незачёт: преподавателей БГУ и БНТУ берут за взятки Отчисленный из БНТУ студент: вы все не правы!