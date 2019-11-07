Лукашенко хочет сотрудничать с ОАЭ в сфере искусственного интеллекта

Президент Беларуси встретился с советником по национальной безопасности ОАЭ шейхом Тахнуном бен Заидом аль-Нахайяном.

Фото: president.gov.by

Как сообщает пресс-служба президента Беларуси, стороны обсудили реализуемые и перспективные совместные проекты, в том числе в сфере искусственного интеллекта.

«Не во всем понятен, не всем понятен, даже его активные пропагандисты и разработчики не знают, к чему он в конце концов приведет. Тем не менее весь мир движется в этом направлении. И Эмираты инвестируют колоссальные средства в развитие искусственного интеллекта», — цитирует Лукашенко его пресс-служба.

Глава государства подчеркнул, что предложение ознакомить белорусскую делегацию с уровнем развития искусственного интеллекта в ОАЭ «заслуживает особого уважения». «Потому что эта сфера пока что достаточно закрытая. Каждая страна, если она занимается искусственным интеллектом, скрывает результаты этого творения друг от друга. Вы проявляете высочайшую открытость, и мы это очень ценим», — заявил он.

В завершение встречи Лукашенко подарил шейху Тахнуну бен Заиду аль-Нахайяну белорусские сладости и созданную по старинной технологии копию слуцкого пояса.