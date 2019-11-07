Активисты представили программу реформ срочной службы в армии на пикете в Минске

Активисты движения «Учеба важнее», которое входит в неформальное объединение «Молодежный блок», представили программу реформирования системы срочной службы в армии на агитационном пикете кандидата в депутаты по Калиновскому округу № 108 Алексея Лазарева.

Помимо Лазарева на пикет, организованный около станции метро «Восток», пришли другие активисты «Молодежного блока» — кандидаты в депутаты Станислав Шашок (Юго-Западный округ № 99) и Алана Гебремариам (Грушевский округ № 98).

Вокруг агитационных стендов кандидата собралось несколько десятков человек. Лазарев рассказал собравшимся о том, что в 2019 году в Беларуси был принят закон «Об изменении законов по вопросам эффективного функционирования военной организации государства», которым государство свело к минимуму количество отсрочек от службы в армии, предоставляемых для продолжения учебы. По его словам, именно это привело к созданию движения #учебаважнее.

Активист Родион Черный отметил, что движение собственными силами провело социологическое исследование, целью которого было выяснить, почему молодые люди избегают службы в армии и как повысить ее популярность. В опросе приняло участие около 2,6 тыс. человек. На основе анализа полученных ответов движение разработало программу реформ срочной службы в армии.

Так, по словам Черного, государству следовало бы дать возможность молодым людям служить в армии с 17 лет — сразу после школы и до поступления в вуз. Желание пойти служить, отметил он, должно стимулироваться высоким денежным довольствием, к примеру в размере 500 рублей, а срок службы должен быть ограничен одним годом. Кроме того, у тех, кто уже поступил в вуз, должна быть гарантированная возможность взять академический отпуск для срочной службы с сохранением места в общежитии и иных благ и преференций.

Компенсировать возникающие вследствие этих реформ затраты, как сказал Черный, можно путем отказа от рассылки бумажных повесток в пользу повесток электронных, а также благодаря внедрению системы добровольного «откупа» от службы с ее заменой на прохождение краткосрочных военных курсов для получения военной специальности.

В качестве дополнительных мер по популяризации службы в армии движение предлагает гарантировать солдатам регулярные увольнительные на выходные; установить камеры видеонаблюдения в казармах; разрешить пользование ноутбуками в свободное время; формировать белорусскоязычные подразделения; вернуть отсрочки от армии для продолжения образования; широко информировать общество о том, что происходит в армии; разработать новый дизайн военной формы; допустить независимых правозащитников в воинские части.

Рядом с агитационными стендами была развернута зона «армейских аттракционов». Так, людям предлагали, «как в армии», покрасить зеленой краской искусственное травяное покрытие, посоревноваться в скорости пересыпания песка из ведра в ведро детской лопаточкой.

Во время агитации активист оппозиции и парикмахер Павел Виноградов, который является доверенным лицом, изображая военного комиссара, «забрил в армию» Лазарева — частично состриг ему волосы.