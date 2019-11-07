Два белоруса разыграют место в полуфинале теннисного турнира в Братиславе

Вторая ракетка Беларуси Илья Ивашко выиграл матч 1/8 финала.

Наш теннисист оказался сильнее немца Петера Гайовчика со счетом 6:2, 4:6, 6:0.

В следующем раунде Ивашко встретится с соотечественником Егором Герасимовым, который сегодня, 7 ноября, оказался сильнее итальянца Сальваторе Карузо.

Ивашко занимает 143-е место в мировом рейтинге, Гайовчик — 122-е, Герасимов — 100-е.

На турнире категории ATP Challenger Arizona в марте 2019 года Ивашко и Герасимов уже играли против друг друга. Тогда Илья победил со счетом 6:4, 4:6, 6:2.