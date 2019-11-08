Марзалюк рассказал о подготовке референдумов по изменению политической системы

Вновь выдвинувший свою кандидатуру в парламент действующий депутат Палаты представителей Игорь Марзалюк на встрече с избирателями анонсировал референдумы по изменению Конституции.

Как заявил Марзалюк 5 ноября на встрече с избирателями в средней школе № 40 Могилева, «задача для парламента — работа над новым вариантом Конституции, над новой моделью политической системы».

«Ясно, что всё это будет проходить через референдумы. Ясно, что это всё будет проходить с учетом мнений абсолютного большинства граждан. Всё это будет», — цитирует Марзалюка mspring.online .

По словам кандидата в депутаты, «есть 17 разных вариантов Конституционного акта на сегодняшний день. Конституционный акт предусматривает — из того, что я могу сказать — перераспределение функций власти. Это больше власти парламенту, который будет контролировать премьер-министра. Это будет административно-территориальная реформа. Это реформа местного самоуправления».

В тот же день на встрече с избирателями в средней школе № 35 Могилева Игорь Марзалюк заявил, что нынешние парламентские выборы — последние, которые проводятся по мажоритарной системе.

Как сообщалось ранее, Конституционный суд ведет работу над обновлениями Конституции, связанными с перераспределением полномочий ветвей власти.

Во время послания народу и парламенту 19 апреля президент Беларуси сказал, что «надо наделять властными полномочиями другие структуры и ветви власти. Чтобы за экономику отвечало правительство вместе с парламентом. Национальный банк не должен быть в стороне. Контроль будут осуществлять структуры по разным направлениям, варианты уже отработаны. Тот же КГК, другие министерства и ведомства».