Беларусь попала в область повышенного атмосферного давления

В пятницу днем погоду на территории Беларуси будет формировать область повышенного атмосферного давления.

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По прогнозам синоптиков, будет облачно с прояснениями. Особых осадков не прогнозируется. В утренние часы местами сохранится туман (из-за неблагоприятного погодного явления объявлен желтый уровень опасности; ГАИ и МЧС выступали с рекомендациями по этому поводу).

Ветер юго-восточный умеренный. Максимально воздух прогреется днем до +7..+13°C.

В столице вероятность дождя составляет всего 5-10%. Температура воздуха: