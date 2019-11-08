Беларусь попала в область повышенного атмосферного давления
В пятницу днем погоду на территории Беларуси будет формировать область повышенного атмосферного давления.
По прогнозам синоптиков, будет облачно с прояснениями. Особых осадков не прогнозируется. В утренние часы местами сохранится туман (из-за неблагоприятного погодного явления объявлен желтый уровень опасности; ГАИ и МЧС выступали с рекомендациями по этому поводу).
Ветер юго-восточный умеренный. Максимально воздух прогреется днем до +7..+13°C.
В столице вероятность дождя составляет всего 5-10%. Температура воздуха:
- утром +6..+8°C;
- днем +8..+10°C;
- вечером +7..+9°C.