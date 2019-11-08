Беларусь попала в область повышенного атмосферного давления

/ Общество
Просмотров: 155

В пятницу днем погоду на территории Беларуси будет формировать область повышенного атмосферного давления.

Фото pixabay.com

По прогнозам синоптиков, будет облачно с прояснениями. Особых осадков не прогнозируется. В утренние часы местами сохранится туман (из-за неблагоприятного погодного явления объявлен желтый уровень опасности; ГАИ и МЧС выступали с рекомендациями по этому поводу).

Ветер юго-восточный умеренный. Максимально воздух прогреется днем до +7..+13°C.

В столице вероятность дождя составляет всего 5-10%. Температура воздуха:

  • утром +6..+8°C;
  • днем +8..+10°C;
  • вечером +7..+9°C.
Оценка: 
Нет оценок
Подпишитесь на наш канал в
Тэги: погода

Другие материалы на эту тему:

Рекорд холода 75-летней давности побит в Беларуси

Рекорд холода 75-летней давности побит в Беларуси

Август-2019. Каким будет последний месяц лета?

Август-2019. Каким будет последний месяц лета?

Какие еще погодные сюрпризы готовит белорусам июнь

Какие еще погодные сюрпризы готовит белорусам июнь

Один хороший зимний день. Солнце над Минском

Один хороший зимний день. Солнце над Минском