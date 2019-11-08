Как компенсировать недостаток йода

Йод является основным компонентом гормонов щитовидной железы, которая регулирует наш метаболизм.

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Не получая должного количества этого компонента, люди страдают от серьезных дефектов при развитии, но большинство из нас не знают, сколько йода нам следует потреблять и откуда он берется.

Какое количество йода необходимо человеку в год:

детям до года — минимум 50 микрограммов;

детям до 7 лет — 90 микрограммов;

детям от 7-12 лет — 120 микрограммов;

старше 12 лет — 150 микрограммов йода.

Чаще всего первым недостаток йода влияет на работу нервной системы: человек становится забывчивым, у него снижаются внимание и реакция, появляется раздражительность, сонливость, слабеет иммунитет. Появляются проблемы с сердцем и сосудами: аритмия, повышение давления, снижение уровня гемоглобина в крови, пишет womanway.online .

Наиболее полезны следующие категории продуктов:

1. Йодированная соль

Употребляйте в пищу йодированную соль – это простейший способ восполнить недостаток йода в организме. В ней содержится 10-25 г йодистого калия на тонну соли. Учтите, что йодированная соль сохраняет свои полезные свойства только в течение 3-4 месяцев. Кроме того, йод практически полностью улетучивается из соли при кипячении. Хранить такую соль следует в закрытой посуде в сухом месте.

2. Морепродукты

Это один из богатейших источников йода. Морская рыба (камбала, треска, сельдь, палтус, сардина и др.), морские капуста и водоросли (особенно бурые и красные), креветки, устрицы, крабы — хотя бы часть этих продуктов должна присутствовать в вашем рационе постоянно, а не только тогда, когда вы уже столкнулись с последствиями дефицита йода.

3. Овощи

Особенно богаты йодом свекла, салат, редька, спаржа, морковь, помидоры, фасоль, картофель, шпинат, ревень, капуста, горох, лук. Эти овощи на вашем столе — одно из условий крепкого здоровья, в т.ч. в плане содержания йода в организме.

4. Фрукты и ягоды

При первых симптомах нехватки йода отличным подспорьем в питании станут бананы, черная смородина, синий виноград, хурма, яблоки, сливы, абрикосы, клубника.

5. Орехи

Регулярно употребляйте орехи (зерна, околоплодник, листья), особенно грецкие и кедровые. Любопытно, что по содержанию йода орехи существенно превосходят множество других продуктов растительного происхождения.

6. Биологически активные добавки с йодом

Важное качество таких добавок состоит в том, что при нехватке йода они интенсивно усваиваются, а при чрезмерном уровне этого микроэлемента — выводятся из организма и не поступают в щитовидную железу.

7. Продукты животного происхождения

Для восстановления нормального уровня содержания йода в организме продукты животного происхождения (мясо, молоко, яйца), пожалуй, наименее полезны, поскольку доля данного микроэлемента в их составе в значительной мере зависит от того, на какой почве и каким кормом питались животные.

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