ЦСКА Гончаренко сыграл вничью с «Ференцварошем» Сигневича

/ Спорт
Просмотров: 44

В четверг состоялись матчи четвертого тура группового этапа Лиги Европы УЕФА. И хоть белорусские клубы до этой стадии не добрались, представители отечественного футбола в розыгрыше все же имеются.  

Группа A:

  • АПОЭЛ — Карабах — 2:1;
  • Дюделанж — Севилья — 2:5 (испанцы вышли в плей-офф).

Группа B:

  • Копенгаген — Динамо (К) — 1:1;
  • Лугано — Мальмё — 0:0.

Группа C:

  • Базель — Хетафе — 2:1;
  • Краснодар — Трабзонспор — 3:1 (Александр Мартынович провел весь матч).

Группа D:

  • Русенборг — Спортинг — 0:2;
  • ЛАСК — ПСВ — 4:1.

Группа E

  • Лацио — Селтик — 1:2 (шотландцы вышли в плей-офф);
  • ЧФР — Ренн — 1:0.

Группа F:

  • Стандард — Айнтрахт — 2:1;
  • Витория Гимарайнш — Арсенал — 1:1.

Группа G:

  • Фейеноорд — Янг Бойз — 1:1;
  • Рейнджерс — Порту — 2:0.

Группа H:

  • Эспаньол — Лудогорец — 6:0;
  • Ференцварош — ЦСКА — 0:0 (команда Виктора Гончаренко набрала первое очко в групповом турнире, Николай Сигневич не попал в заявку).

Группа I:

  • Вольфсбург — Гент — 1:3;
  • Александрия — Сент-Этьен — 2:2.

Группа J:

  • Боруссия (М) — Рома — 2:1;
  • Вольфсберг — Истанбул Башакшехир 0:3.

Группа K:

  • Брага — Бешикташ — 3:1;
  • Вулверхэмптон — Слован (Бр) — 1:0.

Группа L:

  • Астана — АЗ Алкмар — 0:5 (Иван Маевский провел весь матч);
  • Манчестер Юнайтед — Партизан — 3:0.

Матчи пятого тура пройдут 28 ноября.
Оценка: 
Нет оценок
Подпишитесь на наш канал в
Тэги: Лига Европы

Другие материалы на эту тему:

Минчанка выиграла для сына билеты на финал Лиги Европы в Баку

Минчанка выиграла для сына билеты на финал Лиги Европы в Баку

Белоруски поборются за право отправить своих мужчин на финал Лиги Европы с KIA

Белоруски поборются за право отправить своих мужчин на финал Лиги Европы с KIA

Победный матч БАТЭ с «Арсеналом» открыл слабовидящий мальчик

Победный матч БАТЭ с «Арсеналом» открыл слабовидящий мальчик

Главный тренер БАТЭ Алексей Бага: это было лучше, чем секс

Главный тренер БАТЭ Алексей Бага: это было лучше, чем секс