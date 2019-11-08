ЦСКА Гончаренко сыграл вничью с «Ференцварошем» Сигневича
В четверг состоялись матчи четвертого тура группового этапа Лиги Европы УЕФА. И хоть белорусские клубы до этой стадии не добрались, представители отечественного футбола в розыгрыше все же имеются.
Группа A:
- АПОЭЛ — Карабах — 2:1;
- Дюделанж — Севилья — 2:5 (испанцы вышли в плей-офф).
Группа B:
- Копенгаген — Динамо (К) — 1:1;
- Лугано — Мальмё — 0:0.
Группа C:
- Базель — Хетафе — 2:1;
- Краснодар — Трабзонспор — 3:1 (Александр Мартынович провел весь матч).
Группа D:
- Русенборг — Спортинг — 0:2;
- ЛАСК — ПСВ — 4:1.
Группа E
- Лацио — Селтик — 1:2 (шотландцы вышли в плей-офф);
- ЧФР — Ренн — 1:0.
Группа F:
- Стандард — Айнтрахт — 2:1;
- Витория Гимарайнш — Арсенал — 1:1.
Группа G:
- Фейеноорд — Янг Бойз — 1:1;
- Рейнджерс — Порту — 2:0.
Группа H:
- Эспаньол — Лудогорец — 6:0;
- Ференцварош — ЦСКА — 0:0 (команда Виктора Гончаренко набрала первое очко в групповом турнире, Николай Сигневич не попал в заявку).
Группа I:
- Вольфсбург — Гент — 1:3;
- Александрия — Сент-Этьен — 2:2.
Группа J:
- Боруссия (М) — Рома — 2:1;
- Вольфсберг — Истанбул Башакшехир 0:3.
Группа K:
- Брага — Бешикташ — 3:1;
- Вулверхэмптон — Слован (Бр) — 1:0.
Группа L:
- Астана — АЗ Алкмар — 0:5 (Иван Маевский провел весь матч);
- Манчестер Юнайтед — Партизан — 3:0.
Матчи пятого тура пройдут 28 ноября.