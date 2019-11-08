ЦСКА Гончаренко сыграл вничью с «Ференцварошем» Сигневича

В четверг состоялись матчи четвертого тура группового этапа Лиги Европы УЕФА. И хоть белорусские клубы до этой стадии не добрались, представители отечественного футбола в розыгрыше все же имеются.

Группа A:

АПОЭЛ — Карабах — 2:1;

Дюделанж — Севилья — 2:5 (испанцы вышли в плей-офф).

Группа B:

Копенгаген — Динамо (К) — 1:1;

Лугано — Мальмё — 0:0.

Группа C:

Базель — Хетафе — 2:1;

Краснодар — Трабзонспор — 3:1 (Александр Мартынович провел весь матч).

Группа D:

Русенборг — Спортинг — 0:2;

ЛАСК — ПСВ — 4:1.

Группа E

Лацио — Селтик — 1:2 (шотландцы вышли в плей-офф);

ЧФР — Ренн — 1:0.

Группа F:

Стандард — Айнтрахт — 2:1;

Витория Гимарайнш — Арсенал — 1:1.

Группа G:

Фейеноорд — Янг Бойз — 1:1;

Рейнджерс — Порту — 2:0.

Группа H:

Эспаньол — Лудогорец — 6:0;

Ференцварош — ЦСКА — 0:0 (команда Виктора Гончаренко набрала первое очко в групповом турнире, Николай Сигневич не попал в заявку).

Группа I:

Вольфсбург — Гент — 1:3;

Александрия — Сент-Этьен — 2:2.

Группа J:

Боруссия (М) — Рома — 2:1;

Вольфсберг — Истанбул Башакшехир 0:3.

Группа K:

Брага — Бешикташ — 3:1;

Вулверхэмптон — Слован (Бр) — 1:0.

Группа L:

Астана — АЗ Алкмар — 0:5 (Иван Маевский провел весь матч);

Манчестер Юнайтед — Партизан — 3:0.

Матчи пятого тура пройдут 28 ноября.