Россельхознадзор снял санкции с четырех белорусских предприятий

/ Экономика
Просмотров: 34

Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор) снял санкции с четырех белорусских предприятий.

Как сообщается, ограничения на поставки в Россию собственной продукции сняты со следующих предприятий:

  • Лепельский молочноконсервный комбинат;
  • Калинковичский молочный комбинат;
  • Миорский мясокомбинат;
  • 1-ая Минская птицефабрика.

В службе отметили, что решение принято на основании полученных от белорусской стороны материалов расследования и принятых мер для устранения выявленных нарушений, а также гарантии Департамента ветпроднадзора Минсельхозпрода.

Ограничения снимаются с девятого ноября.
Оценка: 
Нет оценок
Подпишитесь на наш канал в
Тэги: Россельхознадзор

Другие материалы на эту тему:

Подвешенная интеграция. Судьба Беларуси будет поставлена на дорожную карту

Подвешенная интеграция. Судьба Беларуси будет поставлена на дорожную карту

Россельхознадзор просит ФСБ пресечь «серые» поставки из Беларуси

Россельхознадзор просит ФСБ пресечь «серые» поставки из Беларуси

Что происходит с продукцией, которую Россельхознадзор заворачивает в Беларусь?

Что происходит с продукцией, которую Россельхознадзор заворачивает в Беларусь?

Суриков: никто не хочет вытеснить вашу «молочку» с российского рынка

Суриков: никто не хочет вытеснить вашу «молочку» с российского рынка