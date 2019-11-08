Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор) снял санкции с четырех белорусских предприятий.

Как сообщается, ограничения на поставки в Россию собственной продукции сняты со следующих предприятий:

Лепельский молочноконсервный комбинат;

Калинковичский молочный комбинат;

Миорский мясокомбинат;

1-ая Минская птицефабрика.

В службе отметили, что решение принято на основании полученных от белорусской стороны материалов расследования и принятых мер для устранения выявленных нарушений, а также гарантии Департамента ветпроднадзора Минсельхозпрода.

Ограничения снимаются с девятого ноября.