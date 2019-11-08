Задержаны подозреваемые в убийстве Павла Шеремета — это бывшие АТОшники

Задержанные бывшие добровольцы, воевавшие за Украину на Донбассе, могут быть причастны к убийству журналиста Павла Шеремета.

Владислава Грищенко с позывным «Буча» задержали 24 сентября, его жену Инну («Пума») — 5 ноября. Обоих суд взял под стражу на время расследования, пишет УП .

В настоящее время супругов подозревают в покушении на убийство и незаконном обращении с оружием. Дело, в котором они фигурируют, открыли в июле 2018 года (по данным следствия, этот случай очень похож на убийство Шеремета).

Еще месяц назад расследование вела Ивано-Франковская полиция под руководством местной прокуратуры. Сейчас расследованием занимается Главное управление Нацполиции.

Дело Грищенко ведет тот же следователь, который занимается расследованием убийства журналиста.

10 октября в Киеве во время 14-часового пресс-марафона, отвечая на вопрос о причинах произошедшего два года назад перевода в разряд секретных дела убитого журналиста белорусского происхождения Павла Шеремета, Владимир Зеленский заявил: «Если я вам скажу, в чем секретность этого дела, то я прямо сейчас сорву операцию. Ну просто возьму и сорву».

Известный белорусский журналист, исполнительный директор «Украинской правды» Павел Шеремет погиб 20 июля 2016 года в результате взрыва автомашины в центре Киева. Национальная полиция Украины возбудила уголовное дело по статье «Умышленное убийство».

20 июля нынешнего года Владимир Зеленский заявил о намерении заслушать доклады силовиков о ходе расследования. Это было сделано 23 июля. Зеленский в присутствии журналистов заслушал открытую часть доклада тогдашнего главы Национальной полиции Сергея Князева, а затем удалился, чтобы принять закрытую часть. Вернувшись, президент заявил: «Я хочу вас всех заверить: из того, что я увидел, не могу сказать, в какой срок, но думаю, что у нас с вами будет результат. Действительно, полиция найдет, к ней присоединится прокуратура и СБУ, они помогут закончить дело, и люди, которые совершили убийство, будут найдены. Это все, что могу сказать на основании того, что я увидел».