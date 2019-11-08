«Ситроен» лег на крышу по вине пьяного водителя

В результате дорожно-транспортного происшествия по вине пьяного водителя «Ситроен» перевернулся на крышу.

Фото УГАИ Витебской области

По информации региональной Госавтоинспекции, авария произошла в Браславе примерно в полночь.

Отмечается, что на «кольце» 41-летний водитель не справился с управлением.

В момент ДТП в салоне находилось пять полочан, которые работают на стройке в Браславском районе. К счастью, никто не пострадал.

В ГАИ также сообщили, что медосвидетельствование водителя показало наличие в его крови 1,8 промилле алкоголя.

В отношении водителя составлены четыре протокола, также два протокола составлено на одного из пассажиров (хозяина легковушки).

Ранее Naviny.by писали, что Александр Лукашенко на встрече с тогдашним министром внутренних дел Игорем Шуневичем заявил, что необходимо ужесточить ответственность для пьяных водителей.

«Вы пытаетесь предложить ужесточение ответственности по линии ГАИ. Оно и надо ужесточать: алкашам места за рулем нет. И тут должен быть жесткий спрос, особенно если это связано с тем, что ты сел за руль пьяный и убил человека. Тут разговоров быть не должно», — заявил глава государства.