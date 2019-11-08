Руку пропавшего туриста нашли в желудке акулы

Неожиданную находку нашли в желудке акулы. Ею оказалась рука шотландского туриста, пропавшего у берегов острова Реюньон (Индийский океан).

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Как сообщается, 44-летнего мужчину опознали по обручальному кольцу. Он отдыхал вместе с супругой в небольшом городке Сен-Жиль-ле-Бань. В момент исчезновения шотландец нырял в море с маской и трубкой.

Тело мужчины до сих пор не нашли, хотя в поисковой операции участвовали катера и вертолет, пишет Би-би-си .

В минувший понедельник специалисты, занимающиеся мониторингом активности акул возле побережья, выловили в океане в числе прочих акулу, внутри которой обнаружились останки пропавшего туриста.

Пока неизвестно, утонул мужчина и был впоследствии съеден акулой, или она на него напала.

Рыбу нашли в семи километрах от того места, где в последний раз видели мужчину.