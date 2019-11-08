У «Белавиа» появился новый маршрут

У авиакомпании «Белавиа» появился новый маршрут, который заработает со следующего года.

Как сообщает авиаперевозчик, новой точкой на маршрутной карте стала столица Австрии.

Отмечается, что данный вопрос обсуждался на встрече министра транспорта и коммуникаций Алексея Авраменко с австрийским послом Алоизией Вергеттер.

На данный момент сообщение между Минском и Веной есть, но рейсы между главными городами выполняет авиакомпания Austrian Airlines AG. «Белавиа» приняла решение о начале собственных полетов по данному маршруту с сезона ИАТА «Лето-2020».

Таким образом, отмечает Минтранс, полеты между двумя Минском и Веной будут осуществляться 14 раз в неделю перевозчиками двух стран (по семь частот каждой стороной).

В «Белавиа» считают, что выполнение собственных рейсов в австрийскую столицу позволит «увеличить объем экспорта услуг», а также «проводить более гибкую тарифную политику на данном направлении и представить пассажирам более привлекательное предложение».

Кроме этого, в национальном аэропорту Минск появится больше стыковок и, соответственно, увеличению транзитного пассажиропотока через главную воздушную гавань страны.