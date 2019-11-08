Пропавший на Брестчине престарелый мужчина найден погибшим

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В Брестской области прекращены поиски 80-летнего Петра Казущика, о судьбе которого почти месяц не было ничего известно.

Пенсионер 12 октября ушел из дома (проживал в деревне Сторожовщина Ивацевичского района) и пропал.

 

По информации Поисково-спасательного отряда «Ангел», мужчина найден погибшим.

Обстоятельства происшествия не разглашаются из этических соображений.

Напомним, сегодня сообщалось, что накануне днем в Гомеле на остановке общественного транспорта умер пожилой мужчина.
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Тэги: пропал человек Персона: Петр Казущик Город: Ивацевичи

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