Пропавший на Брестчине престарелый мужчина найден погибшим
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В Брестской области прекращены поиски 80-летнего Петра Казущика, о судьбе которого почти месяц не было ничего известно.
Пенсионер 12 октября ушел из дома (проживал в деревне Сторожовщина Ивацевичского района) и пропал.
По информации Поисково-спасательного отряда «Ангел», мужчина найден погибшим.
Обстоятельства происшествия не разглашаются из этических соображений.
Напомним, сегодня сообщалось, что накануне днем в Гомеле на остановке общественного транспорта умер пожилой мужчина.