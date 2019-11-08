Задержан парень, продававший билеты на лже-концерты Макса Коржа, «Ленинграда» и «Океана Эльзы»
До трех лет лишения свободы грозит 21-летнему жителю Барановичского района за мошенничество.
Следователи Брестской области ведут дело в отношении молодого человека, который, по их данным, на протяжении пяти месяцев промышлял в регионе продажей билетов на выдуманные концерты звезд.
На данный момент, как отметили в СК, установлено двадцать эпизодов продажи билетов на таких звездных исполнителей, как Макс Корж, групп «Ленинград», «Руки вверх» и «Океан Эльзы».
Средний ценник на «квитки» составлял 70 рублей. Общая сумма, на которую делец «нагрел» своих доверчивых покупателей превысила две тысячи рублей.
Среди потерпевших жители практических всех областей и столицы.
В настоящее время подозреваемый задержан в отношении него открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 209 УК.
Следователи обращаются ко всем, кто пострадал от мошенника, сообщить по телефонам:
- +375 162 273807;
- +375 29 7204813;
- 102.
Ранее сообщалось, что 32-летнему мужчине, «кинувшему» 14 предприятий более, чем на 62 тысячи рублей, грозит до десяти лет лишения свободы за мошенничество.