Задержан парень, продававший билеты на лже-концерты Макса Коржа, «Ленинграда» и «Океана Эльзы»

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До трех лет лишения свободы грозит 21-летнему жителю Барановичского района за мошенничество.

Следователи Брестской области ведут дело в отношении молодого человека, который, по их данным, на протяжении пяти месяцев промышлял в регионе продажей билетов на выдуманные концерты звезд.

На данный момент, как отметили в СК, установлено двадцать эпизодов продажи билетов на таких звездных исполнителей, как Макс Корж, групп «Ленинград», «Руки вверх» и «Океан Эльзы».

Средний ценник на «квитки» составлял 70 рублей. Общая сумма, на которую делец «нагрел» своих доверчивых покупателей превысила две тысячи рублей.

Среди потерпевших жители практических всех областей и столицы.

В настоящее время подозреваемый задержан в отношении него открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 209 УК.

Следователи обращаются ко всем, кто пострадал от мошенника, сообщить по телефонам:

  • +375 162 273807;
  • +375 29 7204813;
  • 102.

Ранее сообщалось, что 32-летнему мужчине, «кинувшему» 14 предприятий более, чем на 62 тысячи рублей, грозит до десяти лет лишения свободы за мошенничество.
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Тэги: мошенничество Город: Брест

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