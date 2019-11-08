В лесу под Минском искали женщину и ее восьмилетнего сына

Сотрудники милиции и МЧС накануне днем искали в лесу под Минском женщину с ребенком.

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Как сообщили в РОЧС, 44-летняя женщина и ее восьмилетний сын ушли в лес у деревни Дашки и перестали выходить с родными на связь.

По тревоге была сформирована поисковая группа из спасателей и правоохранителей. Пропавшие были обнаружены через полчаса. Медицинская помощь ни матери, ни ребенку не понадобилась.

Ранее сообщалось, что в Брестской области прекращены поиски 80-летнего Петра Казущика, о судьбе которого почти месяц не было ничего известно. Мужчина найден погибшим.