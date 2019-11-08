Стали известны подробности визита Лукашенко в Австрию

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Пресс-служба президента сообщила некоторые подробности предстоящего визита Александра Лукашенко в Австрию.

Фото pixabay.com

Как ранее сообщалось, поездка состоится 11-12 ноября.

Отмечается, что 12 ноября в Вене в узком и расширенном составах пройдут переговоры главы белорусского государства с федеральным президентом Австрии Александром Ван дер Белленом.


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Лидеры стран обсудят продолжение торгово-экономического, инвестиционного и гуманитарного сотрудничества, которое уже находится на достаточно высоком уровне.

В центре внимания будут и политические вопросы: ситуация в регионе и мире, взаимодействие Беларуси с Евросоюзом, в том числе в формате Восточного партнерства, тематика охраны окружающей среды.

Лукашенко в Вене проведет также переговоры с председателем Национального совета Австрии Вольфгангом Соботкой.

Кроме того, белорусский руководитель в формате рабочего ужина проведет встречу с председателем Австрийской народной партии, депутатом Национального совета Австрии Себастьяном Курцем.


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Одновременно с визитом главы государства в Вене будет проходить австрийско-белорусский бизнес-форум, в котором примут участие деловые круги двух стран, включая представителей крупного бизнеса.

Планируется, что во время официального визита в Австрию будет подписан ряд двусторонних документов и бизнес-соглашений о развитии сотрудничества по различным направлениям, отмечает пресс-служба главы белорусского государства.

Посещая 30 октября Республиканский научно-практический центр онкологии и медицинской радиологии, Лукашенко поделился с журналистами планами посетить в ближайшее время Австрию и Латвию.


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«Австрия, Латвия и другие страны — это окно после всего того забора, который был вокруг нас выстроен. И более того — кое-кто санкции вводил. Поэтому нам приходится не то что заново, а уже на новом уровне, в новые времена прорубать эти окна и выстраивать дороги», — заявил глава государства.

За 2018 год объем товарооборота Беларуси и Австрии составил 250 млн евро. За первое полугодие 2019 года экспорт из Австрии в Беларусь составил около 50 млн евро, импорт из Беларуси в Австрию — около 10 млн евро. Прирост товарооборота к аналогичному периоду прошлого года составляет 15%.

По информации посольства Беларуси в Вене, традиционными позициями белорусского экспорта в Австрию являются металлопродукция, нефтепродукты, калийные удобрения, продукция деревообработки и мебель. В поставках из Австрии преобладает инвестиционный импорт (высокотехнологичное оборудование и товарная группа производственного назначения), фармацевтическая продукция, папиросная бумага, аппаратура связи и части к ней.
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Тэги: Беларусь-Австрия Персона: Александр Лукашенко

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