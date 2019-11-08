На субботу объявлен желтый уровень опасности

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В субботу, девятого ноября, в Беларуси ожидается неблагоприятного погодное явление.

Фото pixabay.com

С таким оперативным предупреждением выступил Белгидромет.

Как отмечается, во многих регионах страны сгустится туман. В связи с этим объявлен желтый уровень опасности.

Белорусские спасатели советуют в туман отказаться от похода в лес и рыбной ловли с лодки. Если же все-таки вы оказались на природе, то следует принять меры для того, чтобы не потерять ориентацию в лесу или на водоеме.

О рекомендациях Госавтоинспекции можно узнать здесь.

Ранее сообщалось, что в субботу на погоду в Беларуси окажут влияние атмосферные фронты, смещающиеся с украинской территории. Ожидается облачная с прояснениями погода.

Практически во всех районах пройдут дожди. Ветер юго-восточный умеренный, днем порывистый.

Температура воздуха:

  • минимальная ночью +1..+7°С (на северо-востоке при прояснениях 0..-2°С, в южных районах +8..+9°С);
  • максимальная днем +6..+12°С (по югу страны +13..+15°С).
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Тэги: туман погода

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