Чемпиона II Евроигр белоруса Кирилла Грищенко уличили в применении допинга

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Белорусский борец греко-римского стиля Кирилл Грищенко уличен в применении запрещенных препаратов.

Спортсмен завоевал золотую медаль в соревнованиях в весовой категории до 130 килограммов на II европейских играх, которые прошли летом в Минске.

Фото Дениса Костюченко / Пресс-служба НОК Беларуси

Как сказано в официальном письме от генерального секретаря Европейского олимпийского комитета Рафаэля Паньоцци в адрес Национального олимпийского комитета Грузии, белорус взявший верх в финальном поединке с грузинским борцом Якобом Каджая, «уличен в применении запрещенных препаратов и лишен титула», пишет pressball.by.

Сюжет: Европейские игры в Минске
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Тэги: греко-римская борьба Европейские игры-2019 Персона: Кирилл Грищенко Рафаэль Паньоцци Якоб Каджая

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