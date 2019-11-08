Чемпиона II Евроигр белоруса Кирилла Грищенко уличили в применении допинга

Белорусский борец греко-римского стиля Кирилл Грищенко уличен в применении запрещенных препаратов.

Спортсмен завоевал золотую медаль в соревнованиях в весовой категории до 130 килограммов на II европейских играх, которые прошли летом в Минске.

Фото Дениса Костюченко / Пресс-служба НОК Беларуси