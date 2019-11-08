Лихач на трассе. «Порше» обогнал как стоящее на месте авто, ехавшее со скоростью 100 км/ч

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В сети появился ролик, на котором видно, как на бешеной скорости несется «Порше».

 


Где ГАИ приготовила «сюрпризы»

Как отмечается, скорость автомобиля, на видеорегистратор которого попал лихач, около 100 км/ч.

«Автомобиль, который обгоняет летит в сторону Бреста», — указано в описании ролика.

Гонка произошла на трассе Минск — Брест.

В комментариях к видео аудитория разделилась: одни написали, что «на хорошем авто человек едет 200 и отдыхает. Вот если бы на жигулях тогда да», а другие, что «да пусть летит, может опаздывает туда, где бесплатные гробы раздают. Лишь бы остальные не пострадали». 
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Тэги: порше лихач

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