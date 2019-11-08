Суд оставил в силе решение о лишении регистрации противника аккумуляторного завода

Брестский областной суд 8 ноября оставил без удовлетворения жалобу противника аккумуляторного завода Владимира Мороза на лишение регистрации кандидатом в депутаты Палаты представителей.

1 ноября окружная избирательная комиссия по Брестскому-Пограничному избирательному округу № 4 вынесла решение об отмене регистрации Мороза кандидатом в депутаты. 4 ноября Брестская областная избирательная комиссия оставила в силе решение окружного избиркома.

По словам Кисляка, Мороза незаконно лишили регистрации кандидатом в депутаты. Окружная избирательная комиссия безо всяких оснований приписала Морозу распространение кем-то в Бресте агитационных листовок без выходных данных. Областной избирком не захотел увидеть, что лишение Мороза регистрации кандидатом в депутаты неправомерно.

«Областной суд при рассмотрении жалобы Мороза не был независимым. Морозу было отказано в правосудии, — заявил Кисляк БелаПАН. — Власти достигли своей цели: убрать из избирательной гонки последнего кандидата от общественной кампании противников этого свинцового предприятия».

Однако, несмотря на это, считает правозащитник, «чиновникам не удалось убрать тему протеста против аккумуляторного завода с парламентских выборов. Против этого предприятия выступают все непровластные кандидаты в депутаты».

Он рассказал, что 10 ноября в 12:00 в Бресте на площадке у сцены в парке Воинов-интернационалистов начнется митинг «Нет свинцовому заводу!». Его проведут в рамках своих предвыборных агитационных кампаний выдвиженцы в парламент от Белорусской партии левых «Справедливый мир» Александр Пась и Александр Мельник, от Партии БНФ — Ирина Омельянчук.

Пась и Омельянчук баллотируются по Брестскому-Центральному избирательному округу № 2, Мельник — по Брестскому-Восточному избирательному округу № 3.

Правозащитник напомнил, что 3 ноября в Бресте предвыборный агитационный пикет против свинцового завода провели кандидаты в депутаты от Белорусской социал-демократической партии (Грамада) Игорь Масловский и Анна Канюс, которые также выступают за запрет строительства предприятия.