Массовые пикеты оппозиционных кандидатов в депутаты проходят на площади Свободы в Минске

Вечером 8 ноября на площади Свободы в центре Минска за зданием ратуши проходят коллективные пикеты оппозиционных кандидатов в депутаты.

Как сообщает БелаПАН , свои пикеты выставили лидер движения солидарности «Разам» Алена Толстая, активисты «Европейской Беларуси» из Светлогорска, Мозыря и Бобруйска Михаил Бондаренко, Дмитрий Савич и Арсений Чигирь, блогер, член ОГП Николай Масловский.

Примерно в течение часа начиная с 17:00 за ратушей собралось несколько сотен человек. На тот момент пикеты проходили без инцидентов.

Толстая приглашала послушать бардов, а также политиков, которые говорили об угрозе независимости Беларуси в связи с планами углубленной интеграции с Россией. Масловский общался с избирателями, на пикете «Европейской Беларуси» играла громкая музыка.

В это же время перед ратушей развернулись масштабные пикеты провластных кандидатов в депутаты, поддержать которые пришли многочисленные представители БРСМ и «Белой Руси».

Около шести часов вечера активисты «Европейской Беларуси» залезли в прицеп припаркованного за ратушей трактора, взгромоздили на него колонку и начали громко проигрывать музыку. Буквально в течение нескольких минут неизвестные стянули колонку с прицепа и вдребезги ее разбили.

Активисты обвинили во всем сотрудников милиции и потребовали от присутствовавшего на месте происшествия командира минского ОМОНа Дмитрия Балабы разобраться в ситуации.

Сразу после инцидента неизвестные лица в штатском силой затащили активиста «Европейской Беларуси» из Бреста Андрея Шарендо в здание ратуши через боковой вход. Его соратники и активисты незарегистрированной организации «Молодой фронт» безуспешно попытались им воспрепятствовать. Они потребовали от Балабы освободить Шарендо, на что командир ОМОНа ответил, что «в ситуации разберутся».

Около 18:10 за ратушей началось собрание, на которое своих подписчиков приглашал автор telegram-канала Nexta Степан Путило.

Сам блогер из Варшавы на эту встречу в Минске не приехал, поскольку опасается уголовного преследования на родине. Около агитационных пикетов оппозиционных кандидатов установлены ростовые картонные фигуры блогера.

Сейчас на собрании находится порядка 200-300 человек. Многие развернули бело-красно-белые флаги, символику своих политических организаций, а также флаги с надписью Nexta.

Масловский сообщил, что приехать на это мероприятие в Минск из регионов удалось не всем политическим блогерам. По его словам, как минимум троих из них тем или иным образом не пустила милиция.

Выступающие на собрании говорят о проблемах Беларуси в экономике, демографии, политике и других сферах.

За акцией наблюдают многочисленные сотрудники милиции в штатском, некоторые из них ведут видеосъемку.