Массовые пикеты оппозиционных кандидатов в депутаты проходят на площади Свободы в Минске
Вечером 8 ноября на площади Свободы в центре Минска за зданием ратуши проходят коллективные пикеты оппозиционных кандидатов в депутаты.
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Примерно в течение часа начиная с 17:00 за ратушей собралось несколько сотен человек. На тот момент пикеты проходили без инцидентов.
Толстая приглашала послушать бардов, а также политиков, которые говорили об угрозе независимости Беларуси в связи с планами углубленной интеграции с Россией. Масловский общался с избирателями, на пикете «Европейской Беларуси» играла громкая музыка.
В это же время перед ратушей развернулись масштабные пикеты провластных кандидатов в депутаты, поддержать которые пришли многочисленные представители БРСМ и «Белой Руси».
Около шести часов вечера активисты «Европейской Беларуси» залезли в прицеп припаркованного за ратушей трактора, взгромоздили на него колонку и начали громко проигрывать музыку. Буквально в течение нескольких минут неизвестные стянули колонку с прицепа и вдребезги ее разбили.
Активисты обвинили во всем сотрудников милиции и потребовали от присутствовавшего на месте происшествия командира минского ОМОНа Дмитрия Балабы разобраться в ситуации.
Сразу после инцидента неизвестные лица в штатском силой затащили активиста «Европейской Беларуси» из Бреста Андрея Шарендо в здание ратуши через боковой вход. Его соратники и активисты незарегистрированной организации «Молодой фронт» безуспешно попытались им воспрепятствовать. Они потребовали от Балабы освободить Шарендо, на что командир ОМОНа ответил, что «в ситуации разберутся».
Около 18:10 за ратушей началось собрание, на которое своих подписчиков приглашал автор telegram-канала
Сам блогер из Варшавы на эту встречу в Минске не приехал, поскольку опасается уголовного преследования на родине. Около агитационных пикетов оппозиционных кандидатов установлены ростовые картонные фигуры блогера.
Сейчас на собрании находится порядка 200-300 человек. Многие развернули бело-красно-белые флаги, символику своих политических организаций, а также флаги с надписью Nexta.
Масловский сообщил, что приехать на это мероприятие в Минск из регионов удалось не всем политическим блогерам. По его словам, как минимум троих из них тем или иным образом не пустила милиция.
Выступающие на собрании говорят о проблемах Беларуси в экономике, демографии, политике и других сферах.
За акцией наблюдают многочисленные сотрудники милиции в штатском, некоторые из них ведут видеосъемку.