Британская группа Simply Red выпустила новый альбом — Blue Eyed Soul

/ Культура
Просмотров: 63

Британская поп-группа Simply Red представила новый альбомом Blue Eyed Soul, в который вошли десять треков в лучших традициях фанка и соула. Послушать новый альбом можно в Apple Music«Яндекс.Музыке» и «ВКонтакте».

Это первый за четыре года студийный альбом группы и двенадцатый в дискографии. Альбом был записан на студии British Grove в Лондоне. Все десять треков написал вокалист и лидер группы Мик Хакнелл, а спродюсировал Энди Райт.

«На данном этапе карьеры, оглядываясь на свою жизнь, я мог бы сделать один из мрачных задумчивых альбомов, какие принято делать в определенном возрасте. Но я подумал — к черту это! Я хотел создать что-нибудь энергичное, и заодно хорошо провести время» — прокомментировал Мик Хакнелл.

За свою карьеру группа Simply Red, основанная в Манчестере в 1985 году, продала в общей сложности 60 миллионов копий своих альбомов.
Оценка: 
Нет оценок
Подпишитесь на наш канал в
Тэги: Simply Red британская музыка Персона: Мик Хакнелл Энди Райт

Другие материалы на эту тему:

Скончалась Эми Уайнхаус — «бедное несчастное создание»

Скончалась Эми Уайнхаус — «бедное несчастное создание»