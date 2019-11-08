Британская группа Simply Red выпустила новый альбом — Blue Eyed Soul

Британская поп-группа Simply Red представила новый альбомом Blue Eyed Soul, в который вошли десять треков в лучших традициях фанка и соула. Послушать новый альбом можно в Apple Music , «Яндекс.Музыке» и «ВКонтакте» .

Это первый за четыре года студийный альбом группы и двенадцатый в дискографии. Альбом был записан на студии British Grove в Лондоне. Все десять треков написал вокалист и лидер группы Мик Хакнелл, а спродюсировал Энди Райт.

«На данном этапе карьеры, оглядываясь на свою жизнь, я мог бы сделать один из мрачных задумчивых альбомов, какие принято делать в определенном возрасте. Но я подумал — к черту это! Я хотел создать что-нибудь энергичное, и заодно хорошо провести время» — прокомментировал Мик Хакнелл.

За свою карьеру группа Simply Red, основанная в Манчестере в 1985 году, продала в общей сложности 60 миллионов копий своих альбомов.