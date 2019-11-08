Степан Nexta Путило: за нами правда!

Автор telegram-канала Nexta блогер Степан Путило выступил с видеобращением перед участниками собрания, которое проходит вечером 8 ноября возле здания Ратуши на площади Свободы в Минске.

Собрание проходит в рамках коллективных пикетов оппозиционных кандидатов в депутаты. Ранее Nexta призывал прийти на него своих подписчиков и других политических блогеров. В акции участвовало несколько сотен человек.

В видеобращении блогер поблагодарил всех собравшихся за то, что они показали «что существуют не только в интернете, что они реальные люди, которые не согласны с происходящим, с которыми должны считаться».

«Важно, что вы не боитесь говорить об этом открыто— сказал он. — И правильно, ведь за нами правда {…}. Это только начало. Впереди у нас тяжелая, кропотливая работа. Но важно, что мы уже на правильном пути, что вы знаете, чего хотите и знаете, что дальше. И сегодня, надеюсь, примите первое совместное решение».

Как заявил Nexta, идеи, мысли и комментарии слышат не только блогеры, но и официальная власть.

«Не оставайтесь пассивными и равнодушными, — призвал он. — Настало время брать ответственность за будущее страны в свои руки. Сегодня вы предлагаете свои идеи. Моя же идея проста — начинать с себя, включаться в любую активную работу: фиксировать беспредел на рабочем месте, добиваться соблюдения своих законных прав, рассказывать о том, что происходит в стране на самом деле, делиться видео с бабушками и дедушками».

«Не важно, кто вы — студент, рабочий, спортсмен, чиновник. Не важно, на каком языке вы разговариваете. Важно, что все мы вместе. Остаемся на связи», — заявил блогер.

Собрание проходило в формате «свободного микрофона», выступают все желающие.

Так, на встрече были подняты проблемы студентов, нечестности выборов и необходимости общественного наблюдения за избирательной кампанией. Выступающие призывали участников акции сообщать о фальсификациях. Также были подняты проблемы неэффективного использования государственного бюджета и многие другие.

Активист «Европейской Беларуси» Максим Винярский сообщил БелаПАН, что его соратника из Бреста Андрея Шарендо, ранее задержанного на сегодняшнем мероприятии правоохранителями в штатском, отпустили.

Около 19:30 основная масса участников собрания разошлась. Часть из них разбилась на небольшие группы вокруг пикетов кандидатов в депутаты.