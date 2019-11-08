«Коммерсантъ»: после экономической интеграции Беларусь и Россия займутся политической

Российская Федерация и Беларусь согласовали больше половины дорожных карт, предусмотренных программой экономической интеграции двух стран, сообщает «Коммерсантъ» .

Всего к Программе действий Республики Беларусь и Российской Федерации по реализации положений договора о создании Союзного государства прилагается 31 дорожная карта, которые посвящены разным сферам и отраслям.

Дорожные карты планируется утвердить 8 декабря в Москве — в день 20-летия подписания договора о создании Союзного государства.

О том, что сторонами проделано больше 50% работы, «Коммерсанту» сообщили три источника, знакомых с ситуацией в межправительственных переговорах. По словам одного из них, по 16 картам все согласовано полностью. По каким конкретно направлениям всё решено, не уточняется.

По большинству остающихся направлений работу планируется завершить к 19 ноября. В этот день в Москве состоится заседание Совета министров Союзного государства с участием глав правительств России и Беларуси.

По словам источника «Коммерсанта», непосредственно на заседании Совета министров обсудят «семь-восемь» из остающихся несогласованными дорожных карт. В частности, сельское хозяйство и энергетику. Формированию объединенных рынков электроэнергии, газа, нефти и нефтепродуктов, а также развитию атомной энергетики посвящены пять отдельных дорожных карт.

Еще один проблемный вопрос — налоговое законодательство. Программа углубленной интеграции предусматривает, что к 1 апреля 2021 года в Союзном государстве будет единый налоговый кодекс. Но это не устраивает власти Беларуси.

По сведениям «Коммерсанта», Россия увязывает компенсацию белорусской стороне потерь от налогового маневра именно с унификацией налогового законодательства.

Собеседник издания в госструктурах РФ отметил, что о политической интеграции в рамках Союзного государства можно будет говорить после того, как заработает всё, что записано в экономических дорожных картах.

Замысел состоит в том, чтобы потом двигаться в политическую сторону, отметил источник «Коммерсанта».