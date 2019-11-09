Опрос в Минске: «Я бы не стал отвечать на политические вопросы на камеру»

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Накануне выборов журналисты Naviny.by попросили жителей Минска ответить на вопрос: «Нужно ли в нашей стране ограничить власть президента и дать больше полномочий парламенту?»

«Талантливо смонтировали», – так среагировал на анонс нашего опроса бывший глава Белгостелерадиокомпании Геннадий Давыдько.

«Как и вы на БТ», – парировала христианская демократка Ольга Ковалькова, которая выдвигается в Палату представителей от Объединенной гражданской партии.

Этот обмен репликами состоялся в ходе записи первой из серии программ «Дебаты-2019», созданных командой сайта Naviny.by.

Что же думают жители Минска?

«Если бы президент немножко почаще менялся, у него тоже было бы больше возможностей что-то менять».

«Говорить о том, что надо перепахивать поля президенту просто не по статусу. Экономические вопросы должны решать соответствующие должностные лица. Не надо президенту заниматься всем сверху донизу».

«Коллективно можно найти более верные решения. Или по крайней мере предложить альтернативу решениям одного человека».

А самые молодые участники нашего опроса от ответа вообще уклонились. «Я бы не стал отвечать на политические вопросы на камеру», – вот что услышали от них наши корреспонденты.

А что думаете по этому поводу вы? Стоит ли в Беларуси ограничить власть президента и дать больше полномочий парламенту? Мы ждем ваших ответов на наших страницах в соцсетях: Facebook, Вконтакте, Одноклассники, а также на нашем канале в YouTube.

Сюжет: Выборы в парламент
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Тэги: выборы в парламент-2019 Персона: Геннадий Давыдько Ольга Ковалькова Город: Минск

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