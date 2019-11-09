Атмосферные фронты оккупировали Беларусь — объявлен желтый уровень опасности

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По данным Белгидромета сегодня на территории нашей страны будет наблюдаться неблагоприятного погодное явление.

По прогнозам синоптиков, практически во всех регионах республики сгустится туман. Из-за этого объявлен желтый уровень опасности.

В период тумана спасатели рекомендуют отказаться от похода в лес и рыбалки с лодки. А если вы все же решили поехать на природу, то необходимо принять меры, чтобы не потерять ориентацию в лесу или на водоеме.

В часы тумана увеличивается вероятность дорожно-транспортных происшествий. О советах Госавтоинспекции можно прочитать здесь.

Ранее Naviny.by писали, что девятого ноября погоду на территории страны будут формировать атмосферные фронты, смещающиеся с территории Украины. Ожидается облачная с прояснениями погода.

Облачно (по юго-западу с прояснениями). Утром на большей части, днем (в основном на северо-востоке) выпадут осадки. Ветер юго-восточный, южный умеренный (в восточных районах — порывистый). Максимально воздух прогреется до +7..+13°С (в юго-западной части — до +15°С).

В столице дождь пройдет в первой половине дня. Температура воздуха:

  • утром +7..+8°С;
  • днем +9..+11°С;
  • вечером +11...+12°С.
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Тэги: погода туман

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