Гран-при «Лiстапада» получил украинский фильм
Подведены итоги XXVI Минского международного кинофестиваля «Лiстапад».
Решением жюри (Карлос Кинтелла, Олена Ершова, Юрга Дикчювиене, Владимир Янковский, Лариса Малюкова) Гран-при «Золото Лiстапада» присужден фильм «Атлантида» украинского режиссера Валентина Васяновича.
Кроме этого призами отмечены:
- лучшая режиссура — Ян Комаса («Тело божие»; Польша, Франция);
- лучший сценарий — Дмитрий Мамулия, Арчил Кикодзе ( «Преступный человек»; Грузия, Россия);
- лучшая операторская работа имени Ю.А.Марухина — Ким Хён Сок («Прощай, сын мой»; Китай);
- лучшая женская роль — Саломе Демурия («Вдох-выдох»; Грузия, Россия, Швеция);
- лучшая мужская роль — Леван Гелбахиани («А потом мы танцевали»; Швеция, Грузия, Франция);
- лучшее звуковое решение фильма — «Преступный человек» (режиссер Дмитрий Мамулия; Грузия);
- специальный приз жюри — «Тело божие» (режиссер Ян Комаса; Польша, Франция);
- диплом «За душевность в интерпретации народного образа» — Елена Сусанина («Керосин»; Россия);
- диплом «За расширение границ визуального искусства кино» — Валерия Гай Германика («Мысленный волк»; Россия).
За фестивальную неделю зрители смогли увидеть более 150 картин из 50 стран.