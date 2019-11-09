Гран-при «Лiстапада» получил украинский фильм

Подведены итоги XXVI Минского международного кинофестиваля «Лiстапад».

Решением жюри (Карлос Кинтелла, Олена Ершова, Юрга Дикчювиене, Владимир Янковский, Лариса Малюкова) Гран-при «Золото Лiстапада» присужден фильм «Атлантида» украинского режиссера Валентина Васяновича.

Кроме этого призами отмечены:

лучшая режиссура — Ян Комаса («Тело божие»; Польша, Франция);

лучший сценарий — Дмитрий Мамулия, Арчил Кикодзе ( «Преступный человек»; Грузия, Россия);

лучшая операторская работа имени Ю.А.Марухина — Ким Хён Сок («Прощай, сын мой»; Китай);

лучшая женская роль — Саломе Демурия («Вдох-выдох»; Грузия, Россия, Швеция);

лучшая мужская роль — Леван Гелбахиани («А потом мы танцевали»; Швеция, Грузия, Франция);

лучшее звуковое решение фильма — «Преступный человек» (режиссер Дмитрий Мамулия; Грузия);

специальный приз жюри — «Тело божие» (режиссер Ян Комаса; Польша, Франция);

диплом «За душевность в интерпретации народного образа» — Елена Сусанина («Керосин»; Россия);

диплом «За расширение границ визуального искусства кино» — Валерия Гай Германика («Мысленный волк»; Россия).

За фестивальную неделю зрители смогли увидеть более 150 картин из 50 стран.