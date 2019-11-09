На пожаре в Лепельском районе погибли два человека

В результате пожара, случившегося в Лепельском районе, погибли два человека.

Как сообщили в областном управлении МЧС, квартира загорелась в деревне Боровка накануне утром. Прибыв на место происшествия, спасатели увидели «плотное задымление в квартире и в подъезде пятиэтажного жилого дома».

Во время тушения пожара были обнаружены тела 67-летнего хозяина и 53-летней гостьи.

Спасателями со второго и третьего этажей с использованием трехколенной и автолестницы эвакуированы четыре человека (из них один ребенок).

Всего, по данным МЧС, за минувшие дежурные сутки в Беларуси произошло 12 пожаров (с начала года 5323; за аналогичный период прошлого года — 5085). В 2019-м огонь унес жизни 376 человек (425).