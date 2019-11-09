Минское «Динамо» крупно обыграло «Дняпро»

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Накануне поединком в Могилеве начался 28-й тур чемпионата Беларуси, в котором может досрочно определиться обладатель золота.

Открыли программу тура «Дняпро» и минское «Динамо». Столичная команда одержала уверенную викторию — 3:0.

Отметим, что «Неман» получил технические три очка изза снятия с турнира минского «Торпедо».

Тур продолжится сегодня и завершится завтра:

09.11.

  • «Слуцк» — «Городея» (14:00);
  • «Шахтер» — «Славия» (16:00);
  • «Гомель» — «Минск» (16:00).

10.11.

  • «Энергетик-БГУ» — «Торпедо-БелАЗ» (13:30);
  • «Ислочь» — «Динамо-Брест» (15:30);
  • «Витебск» — БАТЭ (17:30).

Если брестчане завтра одержат победу, они досрочно завоюют первые в истории свои золотые медали.
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Тэги: футбол-Беларусь

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