Минское «Динамо» крупно обыграло «Дняпро»
Накануне поединком в Могилеве начался 28-й тур чемпионата Беларуси, в котором может досрочно определиться обладатель золота.
Открыли программу тура «Дняпро» и минское «Динамо». Столичная команда одержала уверенную викторию — 3:0.
Отметим, что «Неман» получил технические три очка изза снятия с турнира минского «Торпедо».
Тур продолжится сегодня и завершится завтра:
09.11.
- «Слуцк» — «Городея» (14:00);
- «Шахтер» — «Славия» (16:00);
- «Гомель» — «Минск» (16:00).
10.11.
- «Энергетик-БГУ» — «Торпедо-БелАЗ» (13:30);
- «Ислочь» — «Динамо-Брест» (15:30);
- «Витебск» — БАТЭ (17:30).
Если брестчане завтра одержат победу, они досрочно завоюют первые в истории свои золотые медали.