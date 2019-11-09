ГАИ расставила новые ловушки

Вместе с проведением специальных мероприятий, сотрудники Госавтоинспекции ежедневно занимаются рутинной работой.

Фото УГАИ Гродненской области

В частности, ведут борьбу с нарушителями на дорогах страны скоростных режимов.

Так, в гродненском регионе на дорогах появятся дополнительные мобильные радары:

Гродно (улица Ткацкая);

дорога Р-44 Гродно — Ружаны — Ивацевичи (в Гродненском и Волковысском районах);

дорога М-7 Минск — Ошмяны — граница Литвы (в Ошмянском районе);

дорога Р-99 Барановичи — Гродно (в Волковысском районе).

Naviny.by также сообщали, что Госавтоинспекция столицы каждый день выставляет радары.

Нарушителям необходимо помнить, что за превышение установленной скорости водитель наказывается:

от 10 до 20 км/ч — штрафом в размере до 1 базовой величины;

от 20 до 30 км/ч — до 3 базовых величин;

свыше 30 км/ч м до 10 базовых величин;

свыше 20 км/ч (повторно в течение года) — до 15 базовых величин или лишение права управления до 1 года.

Превышение скорости, зафиксированное работающими в автоматическом режиме специальными техническими средствами, имеющими функции фото- и киносъемки, видеозаписи влечет наложение штрафа:

от 10 до 20 км/ч — 0,5 базовой величины;

от 20 до 30 км/ч — 2 базовые величины;

от 30 до 40 км/ч — 4 базовые величины;

свыше 40 км/ч — 6 базовых величин.

Эта информация становится актуальной после публикации в сети ролика, на котором видно, как на бешеной скорости несется «Порше».

Напомним также, что в Могилевской области в настоящее время проходит декада «Гостехосмотр».