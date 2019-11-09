Брестские таможенники задержали четыре «Опеля» с перебитыми vin-номерами
Сразу четыре атомобиля марки «Опель» были задержаны сотрудниками Брестской таможни.
Как сообщили в ГТК, при осмотре машин были выявлены видоизменения vin-номеров.
Все машины ввозились на территорию Беларуси через международный пункт «Варшавский мост» из Польши жителями Брестской и Гомельской областей.
Подозрения сотрудников таможни подтвердила и экспертиза.
В отношении водителей, которые следовали на этих авто открыты административные производства, машины задержаны до решения суда.