Брестские таможенники задержали четыре «Опеля» с перебитыми vin-номерами

Сразу четыре атомобиля марки «Опель» были задержаны сотрудниками Брестской таможни.

Как сообщили в ГТК, при осмотре машин были выявлены видоизменения vin-номеров.

Все машины ввозились на территорию Беларуси через международный пункт «Варшавский мост» из Польши жителями Брестской и Гомельской областей.

Подозрения сотрудников таможни подтвердила и экспертиза.

В отношении водителей, которые следовали на этих авто открыты административные производства, машины задержаны до решения суда.