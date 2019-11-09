Брестские таможенники задержали четыре «Опеля» с перебитыми vin-номерами

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Сразу четыре атомобиля марки «Опель» были задержаны сотрудниками Брестской таможни.

Как сообщили в ГТК, при осмотре машин были выявлены видоизменения vin-номеров.

Все машины ввозились на территорию Беларуси через международный пункт «Варшавский мост» из Польши жителями Брестской и Гомельской областей.

Подозрения сотрудников таможни подтвердила и экспертиза.

В отношении водителей, которые следовали на этих авто открыты административные производства, машины задержаны до решения суда.
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Тэги: Брестская таможня Варшавский мост перебитые номера ГТК Город: Брест

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