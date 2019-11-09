На воскресенье объявлен желтый уровень опасности

Ни дня не проходит без оперативного сообщения Белгидромета. Синоптики вновь сообщают о неблагоприятном погодном явлении.

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Как сообщается ночью и утром на территории страны сгустится туман. В связи с этим объявлен желтый уровень опасности.

Во время тумана МЧС рекомендуют отказаться от похода в лес и рыбалки с лодки. А если вы все же решили поехать на природу, то необходимо принять меры, чтобы не потерять ориентацию в лесу или на водоеме.

В часы тумана увеличивается вероятность дорожно-транспортных происшествий. О советах Госавтоинспекции можно прочитать здесь.