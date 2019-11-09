Геннадий Давыдько: партийное строительство противоречит духу славянства

«Дух славянства, у которого солнце, бог, царь, глава семьи» – это единоначалие, считает глава «Белой Руси».

Такое мнение Геннадий Давыдько высказал во время дебатов кандидатов в депутаты Палаты представителей, которые провел сайт Naviny.by. Темой программы стала политическая система Беларуси.

По словам Геннадия Давыдько, политическая культура в нашей стране далека от совершенства.

«И несмотря на то, что большинство серьезных политических аналитиков констатирует определенный кризис политической системы и политических партий во всем мире, мы начинаем развивать политическую культуру и партийное строительство в нашей стране. Что противоречит, на мой взгляд, самому духу славянства, у которого солнце, бог, царь, глава семьи… То есть единоначалие», – заявил руководитель Республиканского общественного объединения «Белая Русь».

По словам Геннадия Давыдько, «простой человек в своей массе, 95% людей, слышали что-то о партиях, но ассоциируют их, скорее, с личностями их лидеров… Что касается уставов и целей партий, то, боюсь, большинство наших зрителей сильно в них не ориентируются».

Напомним, что в первой программе проекта «Дебаты-2019» Naviny.by кроме главы «Белой Руси» приняли участие председатель Либерально-демократической партии Беларуси Олег Гайдукевич, и.о. председателя Объединенной гражданской партии Николай Козлов, активистка Движения «За Свободу» и член Партии БНФ Ольга Дамаскина и христианская демократка, член ОГП Ольга Ковалькова.