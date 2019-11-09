Частные типографии отказали кандидату Непомнящих в печатании листовок — он не обижается

Две гомельские частные типографии отказались печатать предвыборные листовки кандидата в депутаты Палаты представителей от Объединенной гражданской партии Владимира Непомнящих, сообщила пресс-служба организации.

На листовке изображен кандидат в майке с надписью «За Беларусь без Лукашенко». Рядом с фотографией тезисы программы Непомнящих, первый пункт: «Инициирование импичмента Лукашенко».

«Обе эти типографии частные. Я не хочу подавать на предпринимателей, обижать их. Понимаю, что они боятся, потому что их бизнес и так постоянно под угрозой закрытия. Их поставили в такие условия. А вот в понедельник (11 ноября. — БелаПАН.) пойду в государственную типографию «Полеспечать», там и развернусь по полной», — заявил БелаПАН Непомнящих.

«Мы прекрасно знаем, что сотрудничество с демократическими активистами — и даже в статусе кандидата в депутаты — действительно ставит типографии под угрозу, — прокомментировала ситуацию пресс-секретарь ОГП Анна Красулина. — К ним на самом деле могут быть применены самые разные репрессии после окончания кампании, и защиты в нашем суде они не найдут. Прецеденты есть».

«Наша партия это понимает. Защита честного предпринимательства является нашей целью как сейчас, так и в будущем. Вся наша программа «заточена» как раз под создание условий для развития бизнеса и предпринимательства: справедливые законы, независимый суд, честная, свободная конкуренция», — заявила Красулина.

Владимир Непомнящих баллотируется по Гомельскому-Центральному округу № 33. Ранее в эфир государственного телевидения не выпустили его предвыборное обращение, однако была показана запись теледебатов с его участием. На дебатах Непомнящих заявил о необходимости импичмента Лукашенко.

Парламентские выборы состоятся 17 ноября.