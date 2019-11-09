Названа неожиданная польза кофе

Группа ученых из Университета Квинс (Белфаст) в ходе исследования пришли к неожиданному выводу.

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Как сообщается, они считают, что люди, пьющие кофе, меньше подвержены риску развития самого распространенного типа рака печени — гепатоцеллюлярной карциномы, чем противники этого напитка.

Результаты своей работы исследователи представили на конференции Национального института исследования рака (NCRI) в Глазго.

Как пишет newsru.co.il , предыдущие исследования связывали пользу этого популярного во всем мире напитка с высоким содержанием в нем антиоксидантов.

Исследователи изучили данные о состоянии здоровья почти 472 тысяч англичан в течение 7,5 лет. Более трех четвертей из них сообщили, что пьют кофе. Даже с учетом всех сопутствующих вредных привычек (употребление алкоголя, курение) оказалось, что у кофеманов риск развития рака печени был ниже на 50% по сравнению с людьми, отказывающимися от этого напитка. При этом даже не важно было, какой кофе они пьют — молотый или растворимый.

По словам ведущего автора исследования, аспиранта Центра общественного здоровья университета в Белфасте Кима Ту Трана, привычка пить кофе может защитить от рака печени, но гораздо большую роль в профилактике онкологических заболеваний играют отказ от курения, снижение веса и употребления алкоголя.

При этом исследователи из Белфаста не нашли прочной связи между любовью к кофе и риском развития рака желудка или кишечника.

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