Жуткие подробности ЧП в Петербурге: отрезанная голова девушки находилась дома у профессора
По информации питерских правоохранителей, мужчиной, выловленным сегодня рано утром из воды, оказался доцент СПбГУ Олег Соколов.
Во время обыска, проведенного у него дома, следователи обнаружили женское тело без рук и ног, а также отрезанную голову. Окровавленная пила находилась рядом.
Установлена и личность жертвы. Это выпускница СПбГУ 24-летняя Анастасия Е.
В настоящее время Соколов находится под присмотром врачей в Мариинской больнице, пишет
Кандидат исторических наук Олег Соколов считается специалистом по военной истории, а в частности, истории наполеоновских войн.
Он член научного совета Российского военно-исторического общества, в котором председательствует министр культуры Владимир Мединский.
Отметим, Соколов регулярно приезжал в Беларусь на реконструкцию наполеоновского перехода через Березину.