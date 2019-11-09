Жуткие подробности ЧП в Петербурге: отрезанная голова девушки находилась дома у профессора

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По информации питерских правоохранителей, мужчиной, выловленным сегодня рано утром из воды, оказался доцент СПбГУ Олег Соколов.

Олег Соколов / Фото synergymentor.ru

Во время обыска, проведенного у него дома, следователи обнаружили женское тело без рук и ног, а также отрезанную голову. Окровавленная пила находилась рядом.


В Петербурге в Мойке выловили мужчину — в его рюкзаке находились две женские руки и оружие

Установлена и личность жертвы. Это выпускница СПбГУ 24-летняя Анастасия Е.

В настоящее время Соколов находится под присмотром врачей в Мариинской больнице, пишет 47news.ru.

Кандидат исторических наук Олег Соколов считается специалистом по военной истории, а в частности, истории наполеоновских войн.

Он член научного совета Российского военно-исторического общества, в котором председательствует министр культуры Владимир Мединский.

Отметим, Соколов регулярно приезжал в Беларусь на реконструкцию наполеоновского перехода через Березину.
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Тэги: убийство Персона: Олег Соколов Город: Санкт-Петербург

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