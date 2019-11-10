Какую погоду приготовила природа на воскресенье

Сегодня в Беларуси будет не по сезону тепло, но сыро. Такой прогноз на воскресенье, десятого ноября, сделал Белгидромет.

По прогнозам синоптиков, будет преобладать облачная погода. В некоторых районах (на западе на большей половине территории) пройдут дожди.

В некоторых регионах сгустится туман (объявлен желтый уровень опасности). Ветер юго-восточный, южный умеренный, по востоку порывистый. Максимально воздух в середине дня прогреется до +8..+14°C (в юго-восточных до +16°C).

В столице будет преобладать облачная погода. Вероятность дождя составляет 60-70%. Ветер юго-восточный, южный умеренный. Температура воздуха: