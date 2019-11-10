Разин рассказал о состоянии Заворотнюк

Основатель культовой в конце 80-х группы «Ласковый май» Андрей Разин сообщил о состоянии популярной российской актрисы Анастасии Заворотнюк.

Ранее он писал, что у нее «последняя степень рака мозга».

«Очень осторожно, очень аккуратно скажу, что самые страшные прогнозы не сбываются и Насте становится лучше», — написал Разин на своей странице в соцсети.

По словам Андрея, актриса, «вроде бы, идет на поправку». Он подчеркнул, что по той информация, которая к нему приходит, «Насте действительно становится лучше».

Разин также заметил, что все друзья молятся за здоровье Анастасии.

6 октября ряд телеграм-каналов опубликовали переписку одного из якобы сотрудников ЕМЦ, который сообщал, что любимая миллионами актриса скончалась. Окружение «моей прекрасной няни» сделало официальное заявление по этому поводу, призвав СМИ «прекратить спекуляции вокруг ее здоровья» и «верить только той информации, которая появляется в официальных СМИ».

8 октября стало известно, что актрису выписали из ЕМЦ.

Не так давно сообщалось, что бывшая сотрудница медцентра заявила, что тайно снимала Заворотнюк и теперь готова продать видео и фото.

23 сентября сообщалось, что на НТВ вышел сюжет, в котором женщина, проходящая лечение в той же клинике, что и Заворотнюк, заявила о состоянии актрисы: «Помирает человек, как… Ее отключили уже и лекарства не дают. Она лежит просто, поддерживают ее, искусственное дыхание и работу сердца. Так сердце сейчас откажет, и все…».

До этого появилась обнадеживающая информация о том, что Заворотнюк была сделана вторая операция и все еще может закончиться хэппи-эндом.

Как ранее отмечал академик РАН, почетный президент НМИЦ нейрохирургии имени Бурденко Александр Коновалов, диагностированная у Заворотнюк глиобластома — это «одна из самых опасных и трудно излечимых даже, по сути, неизлечимых опухолей».

Не так давно СМИ писали, что у Анастасии развились полиорганная недостаточность и пневмония, из-за чего была прервана интенсивная терапия.

По словам врачей, на фоне пневмонии у пациентки могло начаться заражение крови. Сепсис спровоцировал отказ нескольких органов 48-летней актрисы.

14 сентября сообщалось, что врачи ввели Заворотнюк в медикаментозную кому.

На следующий день появилась информация, что любимая миллионами актриса находится в глубокой коме.

В начале октября сообщалось, что после трехнедельного обследования специалисты частной клиники, где находится «моя прекрасная няня», пришли к выводу, что опухоль неоперабельна. Теперь ее будут поддерживать только медикаментами. На данный момент состояние Анастасии оценивается как стабильно тяжелое.