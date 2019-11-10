Беларусь выиграла турнир четырех наций в Латвии

Благодаря виктории над хозяевами в заключительном поединке турнира четырех наций в Латвии белорусская сборная заняла первое место.

Фото пресс-службы ФХРБ

Викторию дружине Михаила Захарова принес хет-трик Михаила Стефановича — 3:2 (1:0, 1:0, 1:2).

Кроме этого поединка белорусы переиграли французов — 4:2 и проиграли словенцам — 0:2.

Итоговое турнирное положение:

Беларусь — 6 очков (разница шайб 7-6); Латвия — 4 (7-6); Франция — 4 (6-6); Словения — 4 (4-6).

Директоратом турнира названы лучшие в своих амплуа: