Беларусь выиграла турнир четырех наций в Латвии

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Благодаря виктории над хозяевами в заключительном поединке турнира четырех наций в Латвии белорусская сборная заняла первое место.

Фото пресс-службы ФХРБ

Викторию дружине Михаила Захарова принес хет-трик Михаила Стефановича — 3:2 (1:0, 1:0, 1:2).

Кроме этого поединка белорусы переиграли французов — 4:2 и проиграли словенцам — 0:2.

Итоговое турнирное положение:

  1. Беларусь — 6 очков (разница шайб 7-6);
  2. Латвия — 4 (7-6);
  3. Франция — 4 (6-6);
  4. Словения — 4 (4-6).

Директоратом турнира названы лучшие в своих амплуа:

  • лучший вратарь — Анри-Корентин Бюссе (Франция);
  • лучший защитник — Николай Стасенко (Беларусь);
  • лучший нападающий — Року Тичару (Словения).
  • MVP турнира — Микс Индрашис (Латвия).
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Тэги: хоккей-сборная Персона: Михаил Стефанович Анри-Корентин Бюссе Николай Стасенко Року Тичару Микс Индрашис

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