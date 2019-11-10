Беларусь выиграла турнир четырех наций в Латвии
Благодаря виктории над хозяевами в заключительном поединке турнира четырех наций в Латвии белорусская сборная заняла первое место.
Викторию дружине Михаила Захарова принес хет-трик Михаила Стефановича — 3:2 (1:0, 1:0, 1:2).
Кроме этого поединка белорусы переиграли французов — 4:2 и проиграли словенцам — 0:2.
Итоговое турнирное положение:
- Беларусь — 6 очков (разница шайб 7-6);
- Латвия — 4 (7-6);
- Франция — 4 (6-6);
- Словения — 4 (4-6).
Директоратом турнира названы лучшие в своих амплуа:
- лучший вратарь — Анри-Корентин Бюссе (Франция);
- лучший защитник — Николай Стасенко (Беларусь);
- лучший нападающий — Року Тичару (Словения).
- MVP турнира — Микс Индрашис (Латвия).