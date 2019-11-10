Более 8 тысяч человек эвакуировали из-за лжеминирования в Минске

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Из-за ложного сообщения о минировании крупных объектов в Минске вечером 9 ноября было эвакуировано 8200 человек, сообщила пресс-служба МЧС.

Со станции «Минск-Пассажирский» было эвакуировано 350 человек, из торгового центра «Дана Молл» — 3000, «Галилео» — 2000, «Замок» — 2850.

По информации пресс-службы МВД, около 19 часов 9 ноября на электронную почту колл-центра могилевского отделения Белорусской железной дороги поступило сообщение об опасности на ряде объектов в Минске. Саперно-пиротехнические группы провели обследование и не обнаружили взрывоопасных предметов.

Последние серии лжеминирований объектов в Беларуси были 19 августа и 7 сентября.
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Тэги: ложное минирование угроза взрыва ТЦ Замок ТЦ Дана Молл ТЦ Галилео Город: Минск

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