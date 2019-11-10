Видеофакт. Пьяный гомельчанин пытался скрыться от ГАИ

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Водитель «Ситроен» двигался по одной из улиц Железнодорожного района с превышением скорости и проигнорировал требование инспектора ДПС остановиться.

По информации пресс-службы МВД, нарушитель далеко не уехал: на ближайшем светофоре движение было заблокировано впереди остановившимися автомобилями. У задержанного 1988 года рождения зафиксировали 3 промилле алкоголя. Как выяснилось, у водителя никогда не было прав.

Гомельчанину грозит штраф до 100 базовых величин с лишением права управления на три года.

По данным МВД, с начала года на Гомельщине за управление в состоянии алкогольного опьянения задержано около 3000 человек. За 10 месяцев по вине пьяных водителей совершено 49 ДТП, в которых 13 погибли и 51 получил телесные повреждения.

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Тэги: ГАИ ДТП ДПС пьянство за рулем Город: Гомель

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