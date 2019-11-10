В польском Сейме пообещали не выдавать России задержанного ветерана АТО

Воевавшего в Чечне, Грузии и на Донбассе Игоря Мазура задержали на польском пограничном пункте пропуска Дорогуск.

Задержание на границе Игоря Мазура является исключительно техническим исполнением Польшей международных соглашений и обязательств. Власти Польши не станут передавать Игоря Мазура России, но придется пройти стандартную процедуру через рассмотрение ордера Интерпола в суде 12 ноября. Об этом сообщила вице-спикер польского Сейма Малгожата Госевска на своей странице в Facebook.

По ее словам, это «наглядный пример использования Кремлем институтов международного права для политической мести».

Госевска отметила, что польская власть и суды тщательно расследуют это дело. Со своей стороны она пообещала помощь и гарантии невиновности Мазура в отношении российских обвинений.