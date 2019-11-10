Рэпер-протестант Канье Уэст подтвердил свое участие в выборах президента США
Самый высокооплачиваемый рэпер в мире заявил о намерении баллотироваться в президенты США в 2024 году.
Об этом, как передает портал
В 2019 году рэпер заработал самую большую сумму за всю карьеру — 150 млн долларов до уплаты налогов, в основном благодаря продажам кроссовок Yeezy, передает
В конце октября Уэст выпустил альбом Jesus is King («Иисус — король»). На Рождество он планирует выпустить еще один — Jesus is Born («Иисус рожден»).