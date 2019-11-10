Рэпер-протестант Канье Уэст подтвердил свое участие в выборах президента США

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Самый высокооплачиваемый рэпер в мире заявил о намерении баллотироваться в президенты США в 2024 году.

Об этом, как передает портал NME, сказал сам артист. В своем заявлении во время фестиваля в Нью-Йорке Канье Уэст вспомнил общественного деятеля и активиста Мартина Лютер Кинга.

В 2019 году рэпер заработал самую большую сумму за всю карьеру — 150 млн долларов до уплаты налогов, в основном благодаря продажам кроссовок Yeezy, передает Forbes.

В конце октября Уэст выпустил альбом Jesus is King («Иисус — король»). На Рождество он планирует выпустить еще один — Jesus is Born («Иисус рожден»).
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Тэги: президентские выборы в США христианство рэп протестантизм Персона: Канье Уэст Город: Вашингтон

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